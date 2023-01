“Dal GF Vip a Sanremo 2023” Amadeus ruba a Signorini il pezzo più prezioso della sua squadra

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Clamorosa notizia supotrebbe prelevare un personaggio dal GF Vip 7, lasciando senza parole Alfonso. Certamente quest’ultimo potrebbe esserne eventualmente orgoglioso, dato che è anche grazie a lui che è riuscito ad imporsi. E ora la ciliegia sulla torta sarebbe rappresentata dalla sua presenza sul palco dell’Ariston in una delle cinque seratekermesse musicale più famosa in Italia, che avrà luogo da martedì 7 febbraio a sabato 11 febbraio ovviamente in diretta su Rai1. Perè pronto a fare il colpaccio dal GF Vip 7. E i telespettatori ne sarebbero sicuramente molto felici. Comunque Alfonsoha fatto una critica su un ospite del Festival, il presidente dell’Ucraina ...

leggo.it

...Fratelloper Antonella Fiordelisi che, nelle ultime ore, è scoppiata in lacrime consolata da Attilio Romita e Davide Donadei . La giovane sportiva ha rivelato di essersi sentita esclusa...Finoradisco sono state estratte tre canzoni: . "She Saved My Life Tonight" , "In The Wind" e "Busted" . I biglietti per entrambi i concerti, oltre agli specialipackages, saranno disponibili ... Gf Vip, Daniele Dal Moro 'smaschera' Oriana Marzoli e spiffera una cosa detta sotto le coperte Parto cesareo o parto naturale per Bianca Atzei Stefano Corti mostra le foto dall'ospedale della cantante ferma a letto ...Dopo le cinque date nel nostro paese della scorsa estate, Steve Vai ha annunciato un secondo passaggio in Italia del tour europeo a supporto del suo più recente album, "Inviolate", pubblicato nel 2022 ...