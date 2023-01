Dagli investimenti nelle rinnovabili e nel turismo a quelli nell' edilizia | gli affari miliardari di Matteo Denaro

Agenzia Nova

Glidel boss Una parte della fortuna è stata accumulata connelle rinnovabili , in particolare l'eolico, settore "curato" per il boss dall'imprenditore trapanese Vito ...... per fronteggiare glinella transizione industriale verde: 'I paesi membri non hanno ... SURE venne finanziato con l'emissione di debito comune garantitostati membri della Ue. La Banca europea degli investimenti finanzia Punch per lo sviluppo di tecnologie a propulsione a idrogeno Un miliardo e duecento milioni per rilanciare l’industria del Sulcis, in Sardegna. La grande occasione passa per una serie di risorse pubbliche ...