Dagli FTR a Triple H | il mondo del wrestling unito nel cordoglio per la morte di Jay Briscoe

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Un fulmine a ciel sereno quello che ha colpito la comunità delmondiale,addetti ai lavori ai fan si piange per la scomparsa improvvisa di Jay, avvenuta a causa di un terribile incidente stradale. Appena la notizia è stata resa pubblica diverse Superstar hanno voluto dedicare un pensiero a Jaye alla sua famiglia e il campione di coppia ROH è stato ricordato anche durante la messa in onda di NXT. Gli FTR devastati I’m doing ok. Thanks everyone for checking on me. I love you, Jay. pic.twitter.com/ijE09akNeT— Uncle Dax FTR (@DaxFTR) January 18, 2023 I’ve been in tears since I heard the news. I just don’t have the words. Rest in Peace Jay.— Daniel “Cash” Wheeler (@CashWheelerFTR) January 18, 2023 Il dolore di CM Punk Chris Jericho prega per la ...