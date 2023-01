La Gazzetta dello Sport

...CAMPIONI La Lega Serie A ha schierato la sua squadra di Legends composta da Francesco, ... Come ambasciatori voluti dalle due società c'erano, per l'Inter, Marco, Walter Zenga e Fabio ...In tribuna ci sarà una vera e propria sfilata di vip ed ex calciatori:, Vieri,, Ferrara, Franco Baresi, Massaro, Zenga, Galante, Cordoba, Albertini e Di Biagio . Saranno protagonisti ... Da Totti a Materazzi, da Vieri a Zenga: quanti grandi ex alla cena di gala della Supercoppa L'impianto della capitale sarà riempito al 90% per necessità organizzative, ma dovrebbe essere raggiunta la capienza permessa: la partita sarà trasmessa in 165 paesi nel mondo, presenti sugli spalti d ...Fino a giovedì tanti grandi del mondo del pallone di scena in Arabia Saudita tra Supercoppa spagnola, Supercoppa Italiana e l'amichevole tra il Psg e le stelle delle formazioni della capitale guidate ...