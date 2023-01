(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Cambiano le legislature e le persone dentro il Parlamento, ma non il fatto che solo un ristretto numero di deputati e senatori investano le proprie risorse economiche in azioni. Questo lo spaccato che viene fuori da un’analisi condotta da MF-Milano Finanza sulle dichiarazioni patrimoniali depositate dai. Nonostante manchi ancora qualche dichiarazione patrimoniale, anche di L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Calcio e Finanza

Quella di lasciare i consigli delle quotate è una decisione, ha spiegato Agnelli, in accordo con John Elkann, ceo di Exor, e Ajay Banga, presidente. "Si tratta di un passo indietro ..."Faccio un passo indietro, lascerò il consiglio di tutte le società quotate. E' una mia decisione personale, che ho preso d'accordo con John, con cui il rapporto rimane strettissimo, Ajay Banga e ... Da Stellantis a Tiscali: dove investono i parlamentari Lo ha annunciato il presidente uscente della Juventus, Andrea Agnelli, che è consigliere di amministrazione di Exor e Stellantis, in apertura dell'assemblea del club in corso a Torino. Andrea Agnelli ...(ANSA) - TORINO, 18 GEN - 'Faccio un passo indietro, lascerò il consiglio di tutte le società quotate. E' una mia decisione personale, che ho preso ...