Da Raggi a Gualtieri. L'attrazione fatale dei sindaci della capitale per TripAdvisor

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Da Virginiacinque anni fa ce lo si poteva aspettare. L’ex prima cittadina, in fondo, è sempre stata una sostenitricedemocrazia diretta. E dunque quale maggiore onore di una menzione per la sua città su, massimo portale di voto dei cittadini del mondo. Mache fa? Spera sul serio di portare l’Expo del 2030 nellain questo modo? Chissà che direbbe il suo ex sfidante Enrico Michetti, folkloristico citatore dei Cesari. Lui almeno sapeva che Roma non ha bisogno di. Roma è Roma. E per di più la città è quarta, sindaco. Per festeggiare serviva almeno un bronzo.