Da Lufthansa offerta per acquisire partecipazione in Ita Airways

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) MILANO (ITALPRESS) –punta adunanella compagnia di bandiera italiana ITA. Il piano – si legge in una nota della compagnia tedesca – è quello di concordare l'acquisizione iniziale di una quota di minoranza nonchè opzioni per l'acquisto delle restanti azioni in un secondo momento. Oggi la società ha presentato al ministero dell'Economia e delle Finanze italiano un'per concludere un memorandum of understanding in tal senso. A condizione che entrambe le parti firmino questo protocollo d'intesa, ulteriori negoziati e discussioni sarebbero condotti su base esclusiva.Questi colloqui si concentreranno principalmente sulla forma di un possibile investimento azionario, sull'integrazione commerciale e operativa di ITA nelAirline ...

Agenzia ANSA

