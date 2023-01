Da Boccaccio e Mussolini ai boss | Abruzzo Recinto d' Italia

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) L'Aquila - Daa Matteotti, dai campi di concentramento a, passando per il 41bis, l'conferma la sua vocazione a '' d', luogo sicuro dove chiudere e buttare una chiave è più facile che altrove., che in tedesco si dice 'lager', favorito da condizioni geografiche e storiche: fuinfatti che nel suo Decamerone parlò di un luogo lontano "più in là che gli Abruzzi", per dire che una certa idea di mondo terminava senza appello in terra aprutina. La destinazione carceraria della regione fu sfruttata anche dai Borboni, che la utilizzarono come luogo di confino o di carcere militare, vedi il Bagno Fortezza di Pescara. Ma è nel '900 che il fenomeno esplode: i campi di concentramento per i prigionieri di guerra di Avezzano e ...