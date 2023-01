D Baggio | “Prendevamo tanti farmaci | sono preoccupato Anche l’erba dei campi…”

La Gazzetta dello Sport

... che tanto hanno fatto discutere nelle ultime ore, Dino, intervistato dalla Gazzetta dello ... No, semplicemente vorrei sapere dagli scienziati se gli integratori che, a lungo andare, ...Sulla Gazzetta: "Non sapevamo cosa, ci dicevano che erano vitamine. Chiamerò il medico che ci seguiva a Brescia per capire ... Gianluca Vialli Non solo Dino, anche Florin Raducioiu, ... Dino Baggio: "Prendevamo tanti farmaci, diteci se erano pericolosi" L'ex giocatore della Juve: "Il mio ragionamento è figlio del dolore che mi porto dentro per la scomparsa di Luca" ...L'ex attaccante: "Ci dicevano che erano zucchero e glucosio, chiamerò il medico per farmi spiegare che cosa prendevamo" ...