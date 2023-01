Globalist.it

Gianni, esponente dem e candidato alla segreteria del Partito Democratico, in un' intervista al Fatto Quotidiano si è espresso in toni molto critici nei confronti del congresso che porterà alle ...La ricomposizione è arrivata dopo le esternazioni di Stefano Bonaccini , inizialmentesu ... Quanto al quarto ed ultimo aspirante segretario, Gianni, si è rimesso alla decisione del ... Cuperlo (Pd) è critico: “Il congresso così non va e lo statuto va cambiato in fretta” «Il congresso così non va, è evidente. Ma noi non abbiamo necessità di scrivere un nuovo programma di governo ora. Dobbiamo avere finalmente una discussione di verità rinviata per troppi anni sulle ...L’Area politica/culturale “Questione Meridionale” del Partito Democratico, sostiene la candidatura a Segretario Nazionale di Gianni Cuperlo. A sostenerlo in un documento: (in ordine alfabetico), Brusc ...