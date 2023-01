Secolo d'Italia

... capogruppo di Azione - Italia Viva - Renew Europe in Commissionealla Camera, dopo la ...era stato ripetutamente smentito dal presidente del Senato La Russa e dai ministri Salvini e,...Anche per questo la settimana prossima il vicepremier ha organizzato con il ministro della, Gennaro, un incontro con la Soprintendenza per verificare 'quando ci sono dei no ... Cultura, Sangiuliano: «Bergamo e Brescia capitali 2023 per ripartire dopo il Covid» A Bergamo e Brescia che inizieranno il loro anno di Capitali della Cultura «farò un discorso ufficiale all'apertura, io sarò a Bergamo e il presidente della Repubblica sarà a Brescia» ha detto oggi il ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...