Csm | Magi | ' opposizioni votino giurista e reagiscano a metodo umiliante'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Faccio un appello alleperché domaniunache abbia competenze in materia di diritto ed esperienza adeguate a ricoprire il ruolo così importante e delicato di componente del Csm. Personalmente voterò di nuovo Tamar Pitch". Così il deputato e presidente di Più Europa Riccardo. "Il mio è anche un appello sulperché credo che tutti i parlamentari che hanno a cuore la centralità e il senso stesso del Parlamento dovrebbero ribellarsi alseguito ieri, come nei decenni scorsi, con risultati non decorosi per l'istituzione di cui facciamo parte. La sola pubblicazione delle candidature sul sito della Camera non ha modificato le modalità di una scelta avvenuta tutta nelle segrete stanze senza discussioni né assunzioni di ...