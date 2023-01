Csm | fumata grigia in Parlamento | eletti 9 membri laici su 10 Nuova seduta comune martedì prossimo

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Ilinha eletto, con la maggioranza qualificata richiesta dei tre quinti, nove dei dieci componentidel nuovo Csm, il Consiglio superiore della magistratura. Servirà ora unavotazione per completare la composizione dell’organo di autogoverno della magistratura, dopo che il decimo candidato, Felice Giuffré (indicato da Fdi dopo la “bocciatura” di Giuseppe Valentino) non ha passato lo spoglio. Nel complesso, risultanoi seguenti nove nuovi consiglieri: Enrico Aimi (517 voti), Isabella Bertolini (521), Daniela Bianchini (519), Ernesto Carbone (399), Claudia Eccher (519), Rosanna Natoli (519), Michele Papa (506), Fabio Pinelli (516) e Roberto Romboli (531). Si sono fermati sotto la soglia necessaria per l’elezione Felice Giuffrè, che ha ricevuto ...

