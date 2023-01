Csm | eletti nove membri laici su dieci | Giuffré non ce la fa

Leggi su agi

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) AGI - Il Parlamento in seduta comune ha eletto 9 dei 10del Csm. Glisono: Isabella Bertolini (ex parlamentare di Forza Italia, avvocato penalista) con 521 preferenze, Daniela Bianchini (docente universitaria) 519 voti, Rosanna Natoli (avvocato siciliano) 519 voti, tutti nomi in quota FdI; Fabio Pinelli (avvocato del foro padovano) 516 voti e Claudia Eccher (avvocato, ex legale di Salvini) 519, in quota Lega; Enrico Aimi (ex parlamentare, avvocato penalista), in quota Forza Italia con 517 voti; Roberto Romboli (professore universitario) in quota Pd con 531 voti; Michele Papa (docente universitario) in quota M5s con 506 voti e Ernesto Carbone (ex parlamentare del Pd e avvocato) in quota Terzo polo con 399 voti. Non è invece risultato eletto Felice Giuffrè, avvocato e professore universitario, che non ha ottenuto il ...