(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - Ladel Parlamento per l'elezione del decimo componente del Csm di nomina parlamentare inizialmente prevista per martedì prossimo, è stata14.30. Lo ha annunciato il vicepresidente della Camera e presidente di turno dell'Assemblea, Giorgio Mulè. Ieri, dopo il ritiro di Giuseppe Valentino, il candidato Felice Giuffrè, indicato da Fratelli d'Italia, non è infatti riuscito a raggiungere il quorum, che anchesarà pari a tre quinti i componenti l'assemblea, vale a dire 364.

Nella scelta del vicepresidente peserà anche il fatto che la prossima consiliatura delsi preannuncia complicata. Alle porte, infatti, c'è la riforma dell'ordinamento giudiziariodal ......Repubblica che presiede il, sarà un ruolo determinante nella prossima consiliatura, che si preannuncia complicata. Alle porte, infatti, c'è la riforma dell'ordinamento giudiziariodal ... **Csm: anticipata a domani alle 14.30 seduta comune Parlamento** Il parlamento ha deciso di non aspettare un’ulteriore settimana per eleggere l’ultimo membro: dovrebbe farcela Giuffrè, indicato da FdI come candidato alternativo a Valentino ...Si terrà domani alle ore 14:30, il nuovo voto per l'elezione del decimo componente laico del Csm che ieri non si è riusciti ad indicare. Lo si apprende da fonti parlamentari. (ANSA) ...