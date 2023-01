Csm | annuncio a sorpresa | voto anticipato a domani per chiudere la partita su Giuffrè

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Il parlamento non tornerà a riunirsi in seduta comune martedì 24 gennaio, come dichiarato dal vicepresidente della Camera Giorgio Mulè al termine della seduta di ieri, quando solo nove candidati su 10 hanno raggiunto il quorum per essere nominati membri laici del Consiglio superiore della magistratura. A, nella mattina di oggi, 18 gennaio, è giunta la notizia che l’elezione del decimo componente di nomina parlamentare è stata anticipata a, ore 14.30. C’è chi sostiene che sia arrivato direttamente dal Quirinale l’input ad accelerare un’elezione sulla quale si è già trovato l’accordo: il nome che completerà la rosa dei laici è quello di Felice. Il professore ordinario di Diritto costituzionale nell’Università di Catania, vicino in passato al Movimento sociale italiano, è stato proposto in quota Fratelli d’Italia ...

Open

Voglio citare un fatto che sarebbe da solo sufficiente per far ritenere improponibile la candidatura aldi Valentino e quindi che fa comprendere il livello di sensibilità del partito della ...... "C'è l'accordo, entro stasera chiudiamo la partita", ripetevano soddisfatti in mattinata da ... E ieri mattina arriva l'del semaforo verde, con tanto di elenco stampato dei dieci nomi da ... Csm, annuncio a sorpresa: voto anticipato a domani per chiudere la ... Dopo le tensioni di ieri intorno al nome di Paolo Valentino la presidenza della Camera anticipa i tempi e convoca i parlamentari per l'elezione del decimo membro laico del Consiglio superiore della ma ...Una nuova votazione per il decimo componente si terrà il 24 gennaio. Dei 10 candidati laici da mandare al Consiglio superiore della magistratura, il Parlamento convocato in seduta comune ne elegge sol ...