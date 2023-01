Crolla il prezzo del gas | e sulle bollette gli italiani potrebbero pagare il 20 per cento in meno

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) “E’ finita la speculazione sul mercato di Amsterdam, ildel gas per megawatt/ora ieri èto a 51 euro e 40 centesimi”. Così l’eurodeputato di FdI- Ecr Nicola Procaccini, responsabile dipartimento energia e ambiente di FdI, intervenendo in Plenaria a Strasburgoconclusioni del Conclusioni del Consiglio europeo del 15 dicembre. Per comprendere la portata del calo in atto, basti pensare che il 24 febbraio 2022, giorno dell’inizio del conflitto tra Ucraina e Russia, ildel gas era schizzato fino a 127 euro a megawattora. Procaccini: col price cap finita la speculazione “Uno degli irriducibili avversari del price cap -avverte- è stato il governo socialista tedesco, il cui ministro dell’Economia Robert Habeck, dei Verdi, ha testualmente detto oggi: ‘È vero, ad agosto abbiamo distrutto il mercato del ...