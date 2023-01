Crociere da dimenticare | proseguono le class action di Codici contro Costa per i risarcimenti

L'Ecodelsud.it

CS Codici:da, proseguono le class action contro Costa. Costa: il caso 'Costa Victoria' e le class action in corso Due class action, una compagnia. Proseguono le azioni promosse ...... ne valuteremo l'impatto se e quando l'iter procederà, senzache l'Adsp gestisce anche ...Mar Tirreno Centro Settentrionale durante una conferenza stampa per illustrare i dati delle... Codici: crociere da dimenticare. Le class action contro Costa per il ... Due class action, una compagnia. Proseguono le azioni promosse dall’associazione Codici per tutelare chi ha preso parte alle crociere con Costa a bordo della nave Victoria, nell’agosto 2019 con il pac ...Due class action, una compagnia. Proseguono le azioni promosse dall’associazione Codici per tutelare chi ha preso parte alle crociere con Costa a bordo della ...