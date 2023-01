Crociata del ministro della Salute contro il fumo | non solo quello delle sigarette nomrali | ma anche di quelle elettroniche

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Se in Europa si discute animatamente di mettere sull’etichettabottiglie di vino avvisi sulla pericolosità dell’alcol e sui rischi connessi al cancro, in Italia quella stessa etichetta che già è presente sui pacchetti di, non basta più. Giornata mondiale senza tabacco: perché smettere di fumare X Stretta sul: ilvuole più ...

Sportitalia

Il sindacato rosso e i dem se la sono presa con l'icona che è stata collocata all'internoCivile di Venezia: "Condiziona le donne, operazione inutile dal gusto reazionario".17/01/2023 - 18:33 Ogni evento è importante, per gli Zelensky, per promuovere laucraina anti - Russia. Mentre il presidente Volodymyr interviene da remoto, sua moglie ...membro permanente... B-Side - La soffiata di Azzi e il bolide di Crociata: nuove dimensioni ... Come spesso succede, la crisi di una squadra di calcio si riassume nei numeri. E quelli del Parma sono diventati impietosi negli ultimi due mesi. In primis l’attacco, uno dei malesseri cronici della s ...Le fonti dell’Archivio di Stato di Modena documentano oltre sei secoli di relazioni politico-dinastiche tra la Casa d’Este e il regno di Ungheria ...