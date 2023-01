Critiche assurde Lobotka | non toccate il nostro Iniesta

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Stanislavè stato criticato per il rigore sbagliato contro la Cremonese in Coppa Italia, sui social anche tanti messaggi d’affetto. Napoli-Cremonese è terminata con l’eliminazione della squadra partenopea dalla Coppa Italia. Sulla carta poteva sembrare una partita senza storia, ma il calcio e lo sport, sono belli perché imprevedibili, perché Davide può (o dovrebbe) avere sempre la possibilità di battere Golia. È accaduto nel caso del Napoli in Coppa Italia e poco ha a che fare con i dieci cambi di formazione fatti da Spalletti, visto che proprio quegli uomini avevano avuto la forza di rimontare il gol di svantaggio subito. Napoli-Cremonese:ingenerose aQuello del Napoli è stato un incidente di percorso, in cui ci ha messo del suo anche il contestatissimo arbitro Ferrieri Caputi, che ha diretto malissimo la ...

ilGiornale.it

LeNei giorni scorsi erano circolate indiscrezioni in merito ad alcunepretese avute dall'influencer al suo arrivo a Sanremo. Sembra infatti che Chiara Ferragni abbia preteso di ...Allo stesso tempo qui vediamo ogni giorno cose, scene da Far West. Ciò non toglie che la ... A noi lenon fanno paura, e loro tre sono appunto l'emblema di coloro che sono stati ... "Spoil system Critiche assurde". Renzi difende Meloni Il sindaco di Benevento: «Volevo incontrare la manager dell’ospedale, mi è arrivata una lettera del capo di gabinetto della Regione. È ridicolo oltre che sgarbo istituzionale» ..."Critiche assurde dall’opposizione sul Natale", ma anche una strada, quella dei maxi allestimenti da non seguire in futuro. A difesa della giunta si erge Marco De Pascale, capogruppo di Riccione 2030.