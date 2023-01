Critiche a Ferrieri Caputi | interviene Spalletti e dice la sua

Corriere dello Sport

NAPOLI - Luciano Spalletti va controcorrente e non si accoda alle tante critiche ricevute da Maria Sole Ferrieri Caputi, il cui arbitraggio nella sfida Napoli-Cremonese di Coppa Italia vinta ai rigori dai grigiorossi (che ai quarti sfideranno la Roma) ha fatto discutere. "Mi soffermo piu' sulle critiche ricevute che sui complimenti. Chiedo a tutti di giudicarmi come arbitro" - ha raccontato. Il Napoli si fa sorprendere in Coppa Italia dalla Cremonese e alla fine non può evitare i supplementari e i rigori: l'accusa è durissima.