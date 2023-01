Cremonese | Carnesecchi | «La scintilla che ci serviva»

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Le parole di Marco, portiere della, dopo il passaggio del turno contro il Napoli. I dettagli Marcoha parlato ai microfoni di Mediaset al termine degli ottavi di finale di Coppa Italia trae Napoli. PAROLE – «E’ una soddisfazione veramente grossa, avevamo bisogno di unaper ripartire e questa vittoria ce la darà. Complimenti ai ragazzi che hanno corso tantissimo, nonostante l’inferiorità numerica. Non ricordo tanti tiri in porta del Napoli quindi complimenti soprattutto alla difesa». L'articolo proviene da Calcio News 24.

La gara Napoli -minuto per minuto Le pagelle della7 : altra grande prova per il portiere dellache mette una pezza in tutte le situazioni di pericolo. ...(3 - 5 - 2):; Hendry, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Meité, Quagliata; Okereke, Ciofani. All. Davide Ballardini. Cremonese, Carnesecchi: "Gran partita anche in 10" La Cremonese espugna il Maradona di Napoli e si regala un’impresa da sogno battendo ai rigori il Napoli nonostante l’inferiorità numerica negli Ottavi di Coppa Italia.Ballardini sceglie un 3-5-2 prude ...VALERI REALIZZA! Soluzione di potenza dell'esterno sinistro della Cremonese: Meret sfiora soltanto, ma non riesce ad evitare la trasformazione! LOBOTKA SBAGLIA! Palla fuori con Carnesecchi spiazzato.