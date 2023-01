Covid | Xi | ' non gettare la spugna nella lotta contro la pandemia'

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Pechino, 18 gen. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il presidente cinese Xi Jinping ha affermato che lailè entrata in una nuova fase, dopo il cambio di strategia di dicembre, e ha chiesto di continuare a perseverare di fronte a questa sfida. Parlando alla nazione in occasione dell'imminente capodanno lunare, Xi ha sottolineato che l'epidemia di coronavirus è stata "feroce", ma ha invitato a nonla. "L'alba è davanti a noi", ha assicurato il presidente cinese, esprimendo al contempo preoccupazione per la diffusione del virus nelle aree rurali ed esortando le autorità locali ad adottare precauzioni estreme, oltre che a migliorare l'assistenza medica ai cittadini.

Il Fatto Quotidiano

