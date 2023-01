Covid oggi Italia | ricoveri ancora in calo | report Fiaso

Adnkronos

Adsolo il 4,2% delle scuole risulta in classe energetica A, appena il 10,8% nelle prime tre ...gli investimenti - Dati positivi arrivano dagli interventi previsti con gli speciali Fondiper ...Leggi ancheItalia, Bassetti: "500 morti in 5 giorni Dubbi sui conti", in gravidanza rischio morte 8 volte maggiore e pericoli per il bebè Scende al 39% la percentuale dei pazienti ... Covid oggi Toscana, 392 contagi e un morto: bollettino 18 gennaio Gentile Direttore, fino a qualche anno fa era in voga la metafora del calabrone: secondo i calcoli di uno studioso, basati sulle leggi dell’aereodinamica, era virtualmente impossibile spiegare come il ...Un approfondito studio internazionale ha dimostrato che le donne incinte con COVID-19 hanno un rischio sensibilmente superiore di avere complicazioni ...