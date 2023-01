Covid Liguria | gli ospedali si svuotano Il bollettino del 18 gennaio - Cronaca - lanazione it

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) I pazienti positivi scendono sotto quota 200 e meno del 30% è in ospedale per motivi direttamente collegati al ...

LA NAZIONE

I pazienti positivi scendono sotto quota 200 e meno del 30% è in ospedale per motivi direttamente collegati al ..."Il progetto " spiega il presidente della RegioneGiovanni Toti " è stato avviato a ... le famiglie ed i sanitari, ma che durante ilnon erano riconosciute come figure professionali e ... Covid Liguria, gli ospedali si svuotano. Il bollettino del 18 gennaio I pazienti positivi scendono sotto quota 200 e meno del 30% è in ospedale per motivi direttamente collegati al coronavirus ...Firmato oggi il nuovo protocollo d'intesa tra Regione Liguria, il Terzo Settore e l'IRCCS - Istituto Giannina Gaslini per la promozione della presenza di ...