Covid | le notizie XI | Preoccupato per contagi in Cina | ma la luce è davanti a noi LIVE

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) In Italia calano ancora i ricoveri, -19% negli ultimi sette giorni secondo la rilevazione degli ospedali sentinella aderenti alla rete della Fiaso. Si registra un significativo calo nelle terapie intensive: -44%. Il 20% di questi pazienti risulta ancora non vacto e l’80% vacto da oltre 6 mesi. L’età media dei non vacti in rianimazione è di 66 anni

Agenzia ANSA

La Francia ha fatto ancora meglio visto che il dato 2022 è stato solo marginalmente inferiore a quello dell'anno pre. Ci sono casi come Danimarca e Olanda in cui il numero di notti spese lo ...Diminuiscono i nuovi positivi e cala anche la curva dei contagi da Coronavirus . Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 588 positivi su 9.230 tamponi esaminati , 493 in meno di ieri con 3.496 ... Covid, verso 36.000 morti al giorno in Cina Concorsi all'Asp di Palermo, "Non si dimentichino i programmatori a tempo determinato". Lo dice Giuseppe Badagliacca del Csa-Cisal.Sono questi i dati riferiti dall'ultimo bollettino diffuso dalla Regione Campania che fa il punto sulla diffusione del Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore. Il tasso di incidenza si attesta al ...