Covid Italia | Bignami | “Entro primavera al via Commissione d’inchiesta”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) (Adnkronos) – Per laparlamentaresul“è stata richiesta l’iscrizione all’ufficio di presidenza della XIIAffari Sociali della Camera e ho avuto conferma che la prossima settimana verrà calendarizzato l’iter del disegno di legge. Poi si passerà al Senato. I tempi? Aladeve assolutamente partire, dobbiamo capire cosa è accaduto tra il 2020 e il 2022 e approfondire”. Lo annuncia all’Adnkronos Salute Galeazzo, deputato Fdi e viceministro dei Trasporti e delle infrastrutture. “Non siamo disponibili – puntualizza– a mettere un perimetro temporale, come qualcuno voleva fare. Dobbiamo indagare per bene e fare chiarezza su tutto: dall’assenza del piano pandemico ai verbali ...

WIRED Italia

La qualità del lavoropromossa a metà. Bene aziende e lavoratori al Centro Nord , indietro Mezzogiorno , ...esse dichiara di aver subito forti effetti negativi dalla crisi per l'emergenza, ...'Globalmente ho un giudizio positivo su quello che ha fatto l'durante la pandemia, nella gestione delha dettato le regole che poi altri Paesi hanno adottato. Detto questo, è giusto oggi ... Covid-19: l'atlante del Cnr spiega perché il Nord Italia è stato così colpito dalla pandemia Per l'Italia, S&P si aspetta un'inflazione al 6,1 ... la produzione ha dato grande prova di tenuta. Il recupero dopo il Covid è stato migliore di Francia e Germania, gli investimenti pubblici del Pnrr ...La scuola italiana ancora presenta forti ritardi sulla messa in sicurezza ... Dati positivi arrivano dagli interventi previsti con gli speciali Fondi Covid per realizzare nuove aule, potenziare i ...