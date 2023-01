Cos’è lo spotting intermestruale?

Leggi su gravidanzaonline

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Normalmente il ciclo mestruale, l’attività che determina il periodo fertile di ogni donna, è caratterizzato dal flusso mestruale nel quale si hanno le tipiche perdite di sangue (). La fuoriuscita di sangue si ha generalmente dal primo fino al quinto-settimo giorno del ciclo ed è la fase durante la quale l’endometrio (il rivestimento interno dell’utero) del ciclo mestruale precedente viene espulso. Questa la fisiologia delle mestruazioni che, come precisato dall’Istituto Superiore di Sanità, ha una durata molto variabile che differisce da donna a donna ma che solitamente va da 24 a 35 giorni. Per questo motivo si dice che il ciclo si manifesta ogni mese, anche se propriamente non è sempre così. Il sanguinamento vaginale, quindi, è normale (seppur vari di frequenza, durata, intensità e sintomi associati) quando si verifica all’interno del ciclo mestruale. Si ...