Cosa è successo a Rafael Nadal agli Australian Open | infortunio improvviso e medical time-out

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Bruttissime notizie per2023. Nel corso del match contro Mackenzie McDonald, sul punteggio di 6-4 5-3 in favore dello statunitense, il campione in carica è stato costretto ad uscire dal campo per un problema all’inguine destro e ora rischia davvero di lasciare al secondo turno il primo Slam della stagione. Il problema è arrivato sul 6-4 4-3 15-15 in favore del suo avversario. La testa di serie numero 1 ha sentito tirare l’inguine in uno scatto verso sinistra e si è subito accasciato a bordo campo. L’iberico ha poi concluso il game senza praticamente più giocare e subito dopo ha chiamato unout.2023, Jannik Sinner: “Ho espresso un buon gioco. Spero non continui a ...