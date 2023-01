Corvette E-Ray | Chevrolet strizza l’occhio all’elettrico

Quattroruote

A 70 anni dal debutto della prima, arriva la prima elettrificata nella storia del brand americano, la E -Un (altro) segno su quattro ruote dei tempi che cambiano: il riferimento è alla nuovaE -, versione ibrida della celebre sportiva americana. Per la prima volta nella sua settantennale storia, la "Vette" cede all'elettrificazione, che le porta in dote anche le quattro ruote ... Corvette E-Ray - Elettrificata (con il V8) e integrale - Quattroruote.it Come se non bastasse la rivoluzione del motore posteriore-centrale, Corvette nei suoi 70 anni di storia si regala la versione ibrida e con quattro ruote motrici ...La prima Corvette ibrida ha un V8 full hybrid capace di viaggiare a zero emissioni fino a 72 km/h. Da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi.