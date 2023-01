Corriere dello Sport – Juve | McKennie rifiuta la cessione e blocca gli affari

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) 2023-01-17 15:03:02 Fa notizia quanto riportato poco fa dal CdS: TORINO – No al Bournemouth, no all’Aston Villa:il mercato della. Non che la sessione invernale promettesse chissà quali fuochi d’artificio ma la linea della Continassa è sempre stata chiara: si faranno degli aggiustamenti ritenuti necessari soltanto se si concretizzerà qualche. E visto che Rabiot non si tocca – anzi, si proverà a rinnovargli il contratto in scadenza a fine stagione per volere di Allegri – l’identikit del sacrificabile risponde al nome del centrocampista statunitense, che piace sì al tecnico per le sue capacità di inserimento offensivo e di incidere sotto porta ma che ha avuto un rendimento troppo altalenante in questa prima metà di stagione. Continuità questa sconosciuta, insomma. Così il club bianconero ...