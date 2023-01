Coppa Italia | Palladino | Monza in casa Juve per fare prestazione

Il King Fahd è lo stadio scelto per ospitare la partita che assegnerà la Supercoppa italiana, fra il Milan vincitore dello scudetto e l'Inter, che ha vinto la. L'impianto è stato costruito nel deserto alla periferia di Riad. I lavori sono stati ultimati nel 1987, poi sono stati fatti diversi interventi di ristrutturazione e adeguamento. Nella ...Il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, prende a esempio l'eliminazione dalladella capolista in campionato, per mano dell'ultima del gruppo, nel presentare la trasferta di domani sera ...Le due detentrici di Scudetto e Coppa Italia stasera si sfideranno a Riyadh per aggiudicarsi la Supercoppa e risollevare una stagione altalentante.Enrico Fedele è intervenuto a Televomero commentando l'eliminazione dalla Coppa Italia: "I dieci cambi non hanno mai giocato insieme, l'allenamento è una cosa diversa dalla partita. Il primo tempo è s ...