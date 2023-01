Coppa Italia | Napoli eliminato ai rigori | Cremonese ai quarti

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) (Adnkronos) – Laa sorpresa batte il7-6 ai calci di rigore al Maradona e si qualifica per idi finale di. Decisivo l’errore di Lobotka dal dischetto per gli uomini di Spalletti. Risultato clamoroso anche per l’andamento della sfida. Neiladi Ballardini, appena arrivato sulla panchina dell’ultima della Serie A al posto di Alvini, se la vedrà con la Roma di Mourinho. La capolista della Serie A si distrae nel finale dei 90 minuti regolamentari subendo la rete del 2-2 all’87’: l’ex giallorosso Afena-Gyan firma il pareggio e poi sigla il rigore decisivo che butta fuori il. I grigiorossi, in 10 al 100?, resistono fino aie compiono l’impresa mpresa senza sbagliare ...

