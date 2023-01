Coppa Italia | Napoli battuto al “Maradona” 6-7 dalla Cremonese | che vola ai quarti Dopo i calci di rigore Pagelle

Certo, a Bari gli emiliani hanno sicuramente risentito delle fatiche di, dei 120' sfortunati minuti vissuti a San Siro, con la squadra andata ad un passo dall'eliminare l'Inter. L'...Antonio de Felice Si gioca la Supercoppa Italiana, il trofeo che dal 1988 vede sfidarsi la squadra vincitrice dell'ultimo campionato di Serie A, in questo caso il Milan, e quella della(nel 2022 ha trionfato l'Inter). E così mercoledì 18 gennaio sarà super derby! Si gioca al King Fahd Stadium di Riad, in Arabia Saudita, in diretta su Canale 5 a partire dalle 20 , ma ...In una partita che proporrà tanti duelli, questa sera a Riyad uno dei più decisivi sarà quello tra Rafael Leao e Milan Skriniar. Due giocatori fondamentali e decisivi per ...Il Napoli è stato eliminato dalla Coppa Italia: ha perso in casa contro la Cremonese ai rigori, decisivo l’ex romanista Afena-Gyan ...