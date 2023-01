Coppa Italia | Ballardini Sorprende Spalletti | Napoli Eliminato

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Sotto un acquazzone senza sosta, la Cremonese ha fatto una vera e propria impresa: ha ghiacciato ilal Diego Armando Maradona. I grigiorossi hannola squadra di, inizialmente imbottita di seconde linee, e si sono qualificati ai quarti di finale della, grazie ai calci di rigore. Una partita che si è conclusa con un risultato inatteso, con i partenopei mai battuti in stagione fra le mura amiche e i lombardi alla prima gara con il nuovo allenatore. Fatale dagli undici metri l’errore di Stanislav Lobotka, l’unico al termine di 120? chiusi con un 2-2 e gli ospiti in 10 (Leonardo Sernicola espulso nel primo tempo supplementare). Un successo che ha riempito di gioia i grigiorossi, visibilmente soddisfatti a fine gara. “Abbiamo lavorato sui principi generali, la ...

Derby tra il Milan, campione d', e l'Inter, vincitrice della, per la conquista della Supercoppa ItalianaL'attesa è finita: alle 20, a Riyadh, scendono in campo il Milan, campione d'in carica, e l'Inter, detentore della, per ...... campioni d'in carica, e i nerazzurri di Simone Inzaghi, vincitori dell'ultima edizione dellanazionale (). 18:57 Supercoppa, vietato sbagliare: il derby vale il primo trofeo Numeri e ...La Juventus domani sera sarà impegna nella sfida di Coppa Italia contro il Monza. Secondo le ultime indiscrezioni di Giovanni Guardalà da Sku Sport, in difesa vedremo sia Gatti che Rugani e da capire… ...Il Monza non ha l’accordo con Pol Lirola, il laterale accostato da giorni alla neopromossa in serie A: a specificarlo, sui propri social, è stato l’amministratore delegato della società brianzola, Adr ...