Copa del Rey | Atletico Madrid ok | battuto il Levante 2-0

La partita Levante - Atletico Madrid di Mercoledì 18 gennaio 2023: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per gli ottavi di finale dellaRey 2022 - 2023 VALENCIA - Mercoledì 18 gennaio 2023, allo Stadio 'Ciudad' di Valencia, andrà in scena Levante - Atletico Madrid, gara valida per gli ottavi di finale dellaRey ...Sfumato l'obiettivo Supercoppa, adesso le attenzioniReal Madrid saranno rivolte esclusivamente al campionato ed alla Champions League, senza snobbare comunque laRey. Insomma, una ... Copa del Rey, Valencia-show. La squadra di Gattuso ai quarti con un Cavani in stato di grazia Secondo gol in Copa del Rey in stagione, terza in carriera nella competizione. Sono un 28enne napoletano con la passione per lo sport. Seguo tutte le principali competizioni sportive ma in particolare ...L’Atletico Madrid riesce a sbloccare il match di coppa a Valencia contro il Levante. Al 54' Griezmann recupera palla in avanti, serve sulla destra Llorente che mette in mezzo per Morata che calcia di ...