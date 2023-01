Convocati Monza | niente Mota per la Coppa Italia

TUTTO mercato WEB

L'allenatore del Monza Raffaele Palladino ha convocato 26 giocatori per la gara di Coppa Italia contro la Juventus in programma domani alle 21. Ecco l'elenco completo: Portieri: Lamanna, Cragno, Sorrentino. Difensori: Pablo Marí, Marlon, Caldirola, Antov, Carlos Augusto, Carboni, Izzo. Centrocampisti: Rovella, Machin, Barberis, Valoti, Sensi. Non ci sarà Gianluca Caprari. Torna Rovella.