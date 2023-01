Conte in Jaguar | il vice in barca Tutti i redditi dei politici | sorpresa in vetta

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Nel 2021 l'ex premier Giuseppeha dichiarato guadagni per soli 34mila euro. Ma si è consolato girando su unada 320 cavalli del 1996. Certo, il suo patrimonio impallidisce di fronte a quello del suoalla guida del M5S: l'irpino Michele Gubitosa, infatti, oltre a dichiarareper oltre trecentomila euro, vanta la proprietà di una bellaa vela, la Sun Odissey 349, oltre a essere il proprietario unico di un'azienda, la Hs Company srl, che nel 2019 ha fatturato quasi 12 milioni di euro. Sono alcune delle curiosità che emergono dalla consultazione delle dichiarazioni patrimoniali relative all'anno fiscale 2021 che deputati e senatori hanno cominciato a rendere pubbliche, come previsto dalla legge. Mancano ancora quelle della maggior parte dei ministri, della premier ...

Dal milione di Tremonti alla Jaguar 'retrò' di Conte fino ai 9mila euro di Soumahoro. Ecco le dichiarazioni d… Molti non hanno ancora adempiuto all'obbligo di legge ANSA/ANGELO CARCONI ROMA – Sul sito della Camera dei deputati sono pubblicate le dichiarazioni dei redditi di alcuni politici, relative al 2021, p ...La più ricca, con i suoi oltre 2 milioni dichiarati e proprietà sparse fra Liguria, Londra e Bruxelles, è Cristina Rossello, ex avvocato di Silvio Berlusconi, il ...