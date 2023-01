Conte | dichiarazione di voto in materia di giustizia

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) ROMA – “Domani mattina interverrò indisulla relazione del Ministro Nordio indi. Per noi è un tema cruciale, continueremo a far sentire la nostra voce. In diretta dalle ore 12.45 circa”. È quanto fa sapere, attraverso la sua pagina Facebook, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe(foto). L'articolo L'Opinionista.

la Repubblica

