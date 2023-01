(Di mercoledì 18 gennaio 2023)mercoledì 18 gennaio (ore 20.30) si gioca, incontro valido per la quarta giornata della fase a gironi della2022-2023 di. Le Campionesse del Mondo hanno infilato tre vittorie consecutive nella massima competizione europea per importanza e puntano al poker di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso, in modo da rafforzare il primo posto in classifica e compiere un ulteriore passo verso la qualificazione ai quarti di finale. Le Pantere partiranno con tutti i favori del pronostico, ma non dovranno sottovalutare la rognosa compagine francese, che per il momento ha vinto soltanto un incontro. Le ragazze di coach Daniele Santarelli si imposero all’andata per 3-0 lo scorso 21 dicembre. La capolista della ...

OA Sport

Ritorna dopo la visita vincente diavvenuta a dicembre, la 'reunion' familiare delle sorelle Haak, con la più giovane Isabel dalla parte gialloblù e la maggiore Anna ...Più facile, ma comunque gara non scontata, perche è reduce da quattro successi consecutivi e che in questo turno affronta. All'andata fu tutto facile per le venete, brave ad ... Conegliano-Mulhouse oggi in tv, Champions League volley femminile: orario, canale, tv, streaming TREVISO - All’interno di un filotto che conta quattro partite in casa in dieci giorni, domani le Pantere in veste Antonio Carraro Imoco affronteranno alle 20.30 la quarta gara del girone di Champions ...Tra martedì 17 e mercoledì 18 gennaio le tre italiane in campo. Parte stasera Novara alle 20.00 contro la Stella Rossa Belgrado, domani le pantere alle 20.30 in casa contro le francesi del Mulhouse A ...