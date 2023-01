Condannato a 8 anni il pusher che fornì la droga a Libero De Rienzo

Leggi su agi

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) AGI - Ottodi carcere per Mustafa Minte Lamin, il gambiano di 33, accusato di aver cedutoall'attoreDe, morto il 15 luglio del 2021 per un'overdose di eroina nella sua abitazione in zona Madonna del Riposo, nella Capitale. Questa la condanna decisa dal giudice monocratico di Roma. Ilè statoin particolare per la detenzione e la cessione diil 14 luglio all'attore e ad altre persone ed è invece stato assolto dall'accusa di morte come conseguenza di altro reato. Il pm Francesco Minisci, titolare del fascicolo sulla morte dell'attore aveva chiesto una condanna complessiva a 13: 9per la detenzione e la cessione dello stupefacente e 4...