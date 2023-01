Concorsi scuola 2023 | 70mila assunzioni? Il piano del Governo

(Di mercoledì 18 gennaio 2023): in arrivo grazie alle risorse garantite dal Pnrr ci sarebbe un nuovo giro, ampio, didi docenti. L’iniziativa di allargamento considerevole dell’organico in forza agli istituti scolastici che ilvorrebbe programmare andrà in parallelo a una riorganizzazione generale delle modalità di selezione del personale docente. I dettagli sulin base alle prime informazioni fornite dall’esecutivo.: un nuovo ampio giro diper quanto riguarda il personale docente, muove i primi passi ildelMeloni per risolvere l’atavico problema delle cattedre “scoperte”. Le risorse necessarie a sostenere ...

Il Sole 24 ORE

C ( insegnantematerna; geometra ; informatico ) e D ( Architetto ; Ingegnere edile); Massafra (prov. Taranto) ricerca 2 operai specializzati (cat. B3) e 4 agenti di polizia locale, ...2023: 70mila assunzioni Il piano del Governo2023: in arrivo grazie alle risorse garantite dal Pnrr ci sarebbe un nuovo giro, ampio, di assunzioni di docenti. L'... Scuola, tornano i concorsi: ecco il piano per assumere 70mila docenti Concorsi scuola 2023: verso 70mila nuove assunzioni in 2 anni. Il piano del Governo Meloni sulla riforma delle modalità di selezione ...Nuovi dettagli sulla proposta del Ministero dell’Istruzione e del Merito per quanto concerne il reclutamento. I rappresentanti ministeriali hanno espresso l’intenzione di ...