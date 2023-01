Concerti di Madonna | le date del Celebration Tour 2023

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) La regina del pop sarà il 23 novembre al Mediolanum Forum di Milano per l’unica data in programma in Italiatorna in Italia con un imperdibile appuntamento, una grandissima occasione per ascoltare i brani più iconici dell’artista femminile che ha venduto più biglietti in tutto il mondo. Dopo otto anni di assenza nel Bel Paese, torna il 23 novembre al Mediolanum Forum di Milano, per elettrizzare il proprio pubblico con uno spettacolo indimenticabile. La data milanese farà parte delmondiale “The”, dove l’artista ripercorrerà tutti i suoi più grandi successi degli ultimi quarantanni. I membri del Fan Club diavranno l’opportunità di accedere ai biglietti in prevendita esclusiva da mercoledì 18 gennaio dalle ore 9:00 alle ore 18:00 visitando il sito ...

Prezzi biglietti concertonovembre 2023 Ecco i prezzi dei diversi settori in cui si divide il Mediolanum Forum in occasione del concerto di: Parterre A in piedi: 287,50 + ... Madonna torna in Italia: annunciata una data a Milano. Tutte le informazioni e i biglietti A 40 anni dal suo album di debutto Madonna si prepara per un tour di 35 tappe in tutto il mondo: ecco l'unica data prevista in Italia.Milano - Madonna torna in concerto a Milano: la popstar per antonomasia ha annunciato le date del suo The Celebration Tour, tra le quali solo una è in programma in Italia, giovedì 23 novembre 2023 al