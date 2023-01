Comune di Cornaredo | Concorso per 3 Amministrativi Contabili

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 3 Figure Professionali come Istruttore Amministrativo Contabile, si tratta di Personale inquadrato in categoria C. Per queste Posizioni viene offerto contratto a tempo pieno ed indeterminato. Valuta tutte le offerte di Personale richiesto da Comuni ed Enti in Regione Lombardia. Clicca sul link alla fine di questo articolo e scopri i Bandi in essere della zona di tuo interesse. Iscriviti alla pagina Facebook di Posizioni Aperte.com, una fonte inesauribile di informazioni per interagire, senza sorprese, con il complicato ma affascinante mondo del lavoro. Bando diE' avviata selezione concorsuale, per soli esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di tre posti di istruttore ...