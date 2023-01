Computer quantistici per l’hackeraggio? Il nuovo traguardo cinese è impressionante

Leggi su computermagazine

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) La Cina ha stupito tutti quanti noi con una nuova proposta tech che ha semplicemente dell’assurdo: ecco unmodo di usare il PC quantistico. Ci sono diversi eventi dediti alla scoperta di nuovi prodotti tecnologici che potrebbero rivoluzionare il mercato, come il CES ad esempio, ma a volte è sufficiente attendere per poter ricevere delle belle notizie in merito a questo genere di occasioni. La più interessante proviene dalla Cina e parla di un uso particolare dei, probabilmente un modus operandi mai preso in considerazione sino a questo momento. Le varie progettazioni in merito sono stupefacenti –magazine.itDegli esperti, parlando dell’argomento in sé per sé, hanno affermato di aver trovato un modo per rompere il cifrario RSA a 2048 bit utilizzando un ...