Como-Pisa | probabili formazioni e dove vederla

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Gara valida per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I lariani per conquistare con anticipo la salvezza, i toscani per riprendere la marcia direzione playoff.si giocherà sabato 21 gennaio 2023 alle ore 14 presso lo stadio Senigallia.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? I padroni di casa vengono dalla

SestaPorta.News Pisa

A cominciare dalla partita di sabato 21 gennaio a, per la quale la tessera farà il suo nuovo ... Genoa -del 28 gennaio è una sfida attesissima da entrambe le tifoserie, un tempo unite da un ...- FC Emmen 20:00 PSV - Vitesse 20:00 SC Cambuur - Sparta Rotterdam 21:00 RKC Waalwijk - Go Ahead Eagles CALCIO - SERIE B 14:00 Benevento - Genoa 14:0014:00 Modena - Cosenza 14:00 Parma - ... Verso Como-Pisa con un allenamento aperto oggi pomeriggio ... Sul fronte arrivi, il nome accostato agli azzurri è quello del giovane Gazoul dell’Alessandria Enrico Celeghin lascia di nuovo il Como. Il ventiduenne centrocampista andrà in prestito in serie C, alla ...La ventesima giornata del campionato cadetto conferma saldamente al comando il Frosinone, che vince ancora, così come il Bari e il Cagliari. Vince il Genoa nel posticipo, ora è secondo insieme alla Re ...