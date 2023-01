Commissione d’inchiesta sul Covid | ci siamo | ecco quando parte

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) La data precisa non c’è, non potrebbe esserci. Ma la road map, quella sì. E anche un’indicazione sul periodo sempre che qualcosa non si metta di traverso. Lasul, quella che dovrebbe indagare sugli errori, sui contratti, sugli acquisti nel pieno dell’emergenza pandemica, partirà “entro primavera”. I tempi per laLo assicura Galeazzo Bignami, viceministro alle Infrastrutture, ma soprattutto il deputato che nella scorsa legislatura ha più volte interrogato i precedenti governi (Conte II e Draghi) sulle mosse realizzate per contenere il coronavirus. Suo il ricorso al Tar del Lazio contro il ministero di Roberto Speranza per costringerlo a mostrare i verbali segreti della task force ministeriale sule quell’ormai famoso piano ...