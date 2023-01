Come Resident Evil 4 diventò leggendario

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Che ci crediate o meno, sono passati ben 18 anni dall’iniziale uscita di4. Questo specifico capitolo della saga creata da Capcom, è diventato nel corso di questi lunghi anni un vero e proprio pilastro dell’industria videoludica. Pochi sequel hanno la capacità di cambiare radicalmente la struttura della propria epopea. Ancora meno hanno anche l’abilità di solidificare nelle ere a venire la propria eredità. Con il quarto capitolo diCapcom non solo è riuscita a creare una leggenda, ma addirittura a vincere un azzardo. Perchè grazie proprio a questo sequel, la società nipponica ha dimostrato quanto è facile per loro cambiare tutte le carte in tavola. Insomma,4 fu un “test” per Capcom suimparare a riadattarsi di fronte alle ...

GameSoul

... la transcodifica ProRes in Final Cut Pro è sino a 4,2 volte più veloce, mentre app di photo editingAdobe Photoshop o Affinity Photo sono del 50% più veloci, e giochiEvil Village ...No, non èEvil . Ma se sentivate la mancanza di un titolo dove riempire di piombo una marea di zombie,...riporta Dualshockers , infatti, The House of the Dead Remake arriverà su PS5 a ... Resident Evil 4 mini FAQ: tutto ciò che c’è da sapere compreso dove e come giocarlo Ultimamente la saga di Resident Evil sembra essere tornata al centro dei riflettori. Per diversi motivi, che riguardano quasi tutti la vampira gigante, ma anche bibite ufficiali. Prima di scatenare qu ...Il ristorante Elementi Fine Dining prosegue il suo primo ciclo di cene gourmet: domenica 22 gennaio accoglierà lo chef bistellato Antonio Guida per “Profondità”, una serata di beneficenza condotta a q ...