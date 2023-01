Come la demografia cinese cambierà l’economia globale

Leggi su formiche

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Per la prima volta in 60 anni, nel 2022 la popolazione in Cina è diminuita. Secondo i dati ufficiali diffusi dall’Ufficio Nazionale di Statistica di Pechino, alla fine del 2022 i cinesi erano 1 miliardo e 411,75 milioni, registrando una decrescita di 0,85 milioni rispetto alla fine del 2021. L’indice di natalità del Paese è caduto a livelli storici, anche a causa dell’invecchiamento della popolazione. Inoltre, la Cina ha registrato l’indice di mortalità più alto dal 1976, con 7,37 ogni 1000 persone (nel 2021 era 7,09 morti). Nel 2022 in Cina sono nati 9,56 milioni di bambini cinesi, mentre nel 2021 sono nati 10,62 milioni. Dietro il calo ci sarebbe la decisione delle coppie di non avere figli, o comunque ritardare le gravidanze durante la crisi sanitaria e il rallentamento del. Secondo gli esperti, il declino è iniziato ufficialmente nel 2022, quando i ...