Come ha preso Greta Thunberg l’arresto della polizia tedesca | «Lottare per il clima non è un crimine»

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) L’attivistaè stata portata via dalladurante una manifestazione a Lützerath. In serataè stata poi rilasciata. E oggi su Twitter ha voluto dire la sua sul: «Ieri mi sono unita a un gruppo che protestava pacificamente contro l’ampliamento di una miniera di carbone in Germania. Siamo stati arrestati e più tardi rilasciati. La protezione delnon è un».è stata fermata mentre stava partecipando a un sit-in presso la miniera di Garzweiler 2 a circa 9 km da Lützerath. L’attivista svedese era arrivata venerdì. Domenica era già stata allontana dallaper motivi di sicurezza. La frazione nello stato tedesco del Nord Reno-Westfalia è diventata in ...

